Authorities propose to cancel final certification for grades 11, external assessment for entering universities in 2022 - Shkarlet

Власти предлагают отменить государственную итоговую аттестацию за 11 класс и внешнее независимое оценивание как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам в 2022 году, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«Объединив усилия с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины, образовательным и родительским сообществами, мы выходим с предложением по единовременному изменению алгоритмов проведения государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов. и прием в высшие учебные заведения Украины в 2022 году", - написал Шкарлет в Telegram-канале.

В частности, с учетом правового режима военного положения, вызванного военной агрессией Российской Федерации, агрессивности российских военных и террористических группировок по отношению к отечественной системе образования и науки, предлагается отменить государственную итоговую аттестацию, внешнее независимое оценивание , единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания как конкурсного критерия доступа к образовательным услугам исключительно в 2022 году.

«Такое решение непростое, но необходимое! Ведь наша главная задача – снизить уровень любого стресса для детей. У них сегодня сложный период, и мы должны приложить все усилия, чтобы как-то смягчить этот период», — сказала Скарлет.