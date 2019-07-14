Press Conferences

19:10 14.07.2019

До відома: про ПЕРЕНЕСЕННЯ прес-конференції в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Мон

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Переноситься раніше проанонсована на понеділок, 15 травня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" прес-конференція на тему "Моніторинг електоральних орієнтацій населення України" за результатами всеукраїнського опитування населення (опитано 3019 респондентів), проведеного з 3 до 10 липня 2019 року.

Дата та час проведення буде повідомлено додаткого, слідкуйте за анонсами.

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Interfax-Ukraine
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