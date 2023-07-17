Голова ВООЗ попередив про ризики через аномальну спеку, що встановилася в багатьох країнах світу

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що температура повітря за понеділок досягне рекордних значень у багатьох країнах світу.

"У багатьох частинах світу сьогоднішній день, за прогнозами, стане найспекотнішим днем за історію спостережень", - написав він у твіттері.

Гебреєсус попередив, що такі аномальні теплові хвилі "створюють ризики для нашого здоров'я і життя".

Так, у багатьох європейських країнах встановилася надзвичайно спекотна погода. Представники служб охорони здоров'я Італії в понеділок поширили попередження про підвищену небезпеку через спеку. У МОЗ країни закликали літніх і слабких здоров'ям людей не виходити з дому, пити щонайменше 1,5 літра води на день і утриматися від фізичних навантажень. Температура повітря в Римі у понеділок опівдні піднялася до 35 градусів за Цельсієм, пізніше вдень наблизилася до 40. Очікується, що у вівторок у столиці буде ще спекотніше - 43 градуси за Цельсієм, на Сардинії та Сицилії також очікують пікові температурні показники.

В Іспанії та Греції на тлі спеки вирують лісові пожежі. На південний схід від Афін евакуюють декілька населених пунктів, для гасіння пожеж задіяно близько 150 пожежників, а також гелікоптери та літаки. На Канарських островах вогонь знищив майже 5 тис. гектарів лісових масивів, десятки будівель зруйновані.

Французькі метеорологічні служби прогнозують, що найспекотніше на тижні буде у вівторок або середу.

Синоптики у Швейцарії до кінця тижня очікують "виняткову спеку".

На тлі аномальної спеки в Європі багато британських туристів почали скасовувати або переносити свої тури, повідомляє телеканал Sky News. Зокрема, це торкнулося таких популярних для відпусток напрямків серед британців, як Іспанія, Італія та Греція.

Раніше повідомлялося, що минулими вихідними на північному заході Китаю встановилася рекордно спекотна для цієї країни погода, і температура піднялася до 52,2 градуса за Цельсієм. Через аномальну спеку влада Китаю закликала жителів залишатися вдома, а також попередила про "безліч стихійних лих", які можуть статися влітку.

Наразі аномально спекотна погода також встановилася в США і країнах південної Європи.