Казахстанская вакцина от COVID-19 допущена к клиническим испытаниям – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения включила казахстанскую деактивированную вакцину от COVID-19 в перечень допущенных к клиническим испытаниям, следует из информации, опубликованной на сайте ВОЗ.

Всего в этот перечень попали 33 вакцины, разрабатываемые компаниями или исследовательскими институтами из таких стран как Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань (КНР), Куба, Франция, Австрия и Канада.

Ранее ВОЗ зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.

Неделю назад министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил, что доклинические испытания вакцины QazCovid-in уже завершены и дали хорошие результаты.

"По инактивированной вакцине мы завершили уже доклинические испытания. Уже порядка 25 дней назад наши коллеги, сами разработчики этой вакцины, сами добровольно вакцинировались. И мы сегодня видим и по иммуноглобулину М, и по иммуноглобулину G взрывной рост антител, и мы видим также по результатам доклинических испытаний безопасность", - сказал тогда Аймагамбетов.

"Мы смотрели вопросы пирогенности, аллергенности, в целом безопасности этой вакцины. И предварительные результаты очень хорошие", - отметил он.

Инактивированную вакцину разработали сотрудники казахстанского Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.