Число заражений COVID-19 в мире превысило 128,8 млн, число жертв - 2,8 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 128 млн 822 тыс. 735, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 816 тыс. 81, выздоровели более 101 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 млн 459 тыс. 874 инфицированных COVID-19, зафиксировано 552 тыс. 72 летальных исхода, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 млн 748 тыс. 747 заболевших, из них умерли 321 тыс. 515 человек, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 млн 221 тыс. 665, число скончавшихся - 162 тыс. 927, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 362,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 700 человек, Бразилии - 1 тыс. 506, Индии - 117.