Трамп: обговоримо з Зеленським питання ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить з українським колегою Володимиром Зеленським запит України на передачу крилатих ракет Tomahawk.

Відповідаючи на запитання про Tomahawk під час прибуття президента Зеленського у Білий Дім, Трамп сказав: "Ми будемо про це говорити, тому ми тут".

"Ми будемо говорити про Tomahawk, і ми б хотіли, щоб їм не потрібні були Tomahawk. Чесно кажучи, було б краще, щоб війна закінчилася", – сказав Трамп.