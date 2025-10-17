Interfax-Ukraine
21:09 17.10.2025

Трамп: обговоримо з Зеленським питання ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить з українським колегою Володимиром Зеленським запит України на передачу крилатих ракет Tomahawk.

Відповідаючи на запитання про Tomahawk під час прибуття президента Зеленського у Білий Дім, Трамп сказав: "Ми будемо про це говорити, тому ми тут".

"Ми будемо говорити про Tomahawk, і ми б хотіли, щоб їм не потрібні були Tomahawk. Чесно кажучи, було б краще, щоб війна закінчилася", – сказав Трамп.

