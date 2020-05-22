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21:44 22.05.2020

Author АРЕНДАТОР УКРАИНА ПОДОЗРЕНИЕ ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Арендатору водоема в Житомирской области сообщили о подозрении в совершении убийства семерых человек

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Арендатору водоема в Житомирской области сообщили о подозрении в совершении убийства семерых человек

Правоохранители в Житомирской области сообщили арендатору водоема о подозрении в совершении умышленного массового убийства, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"22 мая 2020 на берегу пруда, возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди убитых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК, а с места происшествия изъяли охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

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