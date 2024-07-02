Economy

18:07 02.07.2024

Глава Пентагона заявил, что США предоставят Украине военную помощь на $2,3 млрд - CМИ

1 min read
Глава Пентагона заявил, что США предоставят Украине военную помощь на $2,3 млрд - CМИ

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III заявил во вторник, что США вскоре объявят о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере 2,3 миллиарда долларов, которая будет включать противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для Patriot и других систем противовоздушной обороны.

Как сообщает агентство Associated Press, заявление прозвучало, когда министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с Остином в Пентагоне.

Ранее в Минобороны США сообщили, что министр обороны Украины Рустем Умеров посетит Пентагон во вторник и встретится с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить вопросы безопасности и оборонное сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что только за последнюю неделю Россия сбросила на Украину более 800 управляемых авиационных бомб. Он призвал лидеров стран ослабить ограничения на использование западного оружия для ударов по военным целям на территории России. В частности, он сказал, что Украине нужны «необходимые средства для уничтожения носителей этих бомб, включая российские боевые самолеты, где бы они ни находились».

 

Tags: #остин #пентагон #военная_помощь
AD

HOT NEWS

Zelenskyy announces govt's intensified work to increase electricity imports from EU

Zelenskyy announces intensification of govt efforts to increase electricity imports from EU

Ukraine can create new stock exchange with participation of state banks and intl finance institutions – IMF

IMF board approves allocation of $2.2 bln fifth tranche to Ukraine under EFF program

PrivatBank's supervisory board starts selecting new board chairman

LATEST

Zelenskyy announces govt's intensified work to increase electricity imports from EU

Zelenskyy announces intensification of govt efforts to increase electricity imports from EU

Fiala: Thanks to govt support, more and more Czech companies participating in Ukraine's reconstruction

Regional energy companies will apply three stages of hourly power outage schedules on Tuesday from 13:00 to 24:00 - Ukrenergo

Ukraine can create new stock exchange with participation of state banks and intl finance institutions – IMF

Freight traffic resumed at four checkpoints on Polish border; it to be open soon

Ukrzaliznytsia increases volume of passenger transportation in June by 18%

DTEK Renewables proposes to defer repayment of 2024 eurobonds for 3 years

Ukrnafta to start drilling two wells with flow rate exceeding 100 tonnes of oil per day in Aug

IMF program includes benchmarks of customs reform, revision of 'Lozovy edits'

AD
AD
AD
AD