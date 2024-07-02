Глава Пентагона заявил, что США предоставят Украине военную помощь на $2,3 млрд - CМИ

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III заявил во вторник, что США вскоре объявят о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере 2,3 миллиарда долларов, которая будет включать противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для Patriot и других систем противовоздушной обороны.

Как сообщает агентство Associated Press, заявление прозвучало, когда министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с Остином в Пентагоне.

Ранее в Минобороны США сообщили, что министр обороны Украины Рустем Умеров посетит Пентагон во вторник и встретится с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить вопросы безопасности и оборонное сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что только за последнюю неделю Россия сбросила на Украину более 800 управляемых авиационных бомб. Он призвал лидеров стран ослабить ограничения на использование западного оружия для ударов по военным целям на территории России. В частности, он сказал, что Украине нужны «необходимые средства для уничтожения носителей этих бомб, включая российские боевые самолеты, где бы они ни находились».