"Укрзализныця" отремонтировала скоростной поезд Hyundai Rotem

"Укрзализныця" выполнила ремонт поезда Hyundai Rotem непосредственно во время войны и вернула его на пути.

Специалисты филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" вместе с корейскими специалистами в течение 15 недель выполнили ряд ремонтных работ, в частности, ремонт крышного, электрического, тормозного и тягового оборудования, формирование колесных пар и другое, сообщается в телеграм-канале "Укрзализныци" в воскресенье.

"Компания не прекращает ремонтные работы там, где это возможно, чтобы обеспечить как можно больше возможностей безопасной и комфортной эвакуации украинцев из зоны боевых действий", - отмечается в сообщении.

Отремонтированный электропоезд Hyundai Rotem №002 уже курсирует по маршруту Дарница (Киев) – Львов.