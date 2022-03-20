Экономика

16:30 20.03.2022

"Укрзализныця" отремонтировала скоростной поезд Hyundai Rotem

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"Укрзализныця" отремонтировала скоростной поезд Hyundai Rotem

"Укрзализныця" выполнила ремонт поезда Hyundai Rotem непосредственно во время войны и вернула его на пути.

Специалисты филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" вместе с корейскими специалистами в течение 15 недель выполнили ряд ремонтных работ, в частности, ремонт крышного, электрического, тормозного и тягового оборудования, формирование колесных пар и другое, сообщается в телеграм-канале "Укрзализныци" в воскресенье.

"Компания не прекращает ремонтные работы там, где это возможно, чтобы обеспечить как можно больше возможностей безопасной и комфортной эвакуации украинцев из зоны боевых действий", - отмечается в сообщении.

Отремонтированный электропоезд Hyundai Rotem №002 уже курсирует по маршруту Дарница (Киев) – Львов.

 

Теги: #укрзализныця #hyundai_rotem
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