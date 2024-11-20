У середу, 20 листопада, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Олімпійське майбутнє українського боксу: виклики, позиції та перспективи".

Організатор: ініціативна група Федерації боксу України та Асоціація боксу України.

Учасники: президент Федерації боксу Львівської області та президент Асоціації боксу України Андрій Котельник; голова контрольно-ревізійної комісії Федерації боксу України та перший віцепрезидент Асоціації боксу України Костянтин Калашніков; перший віцепрезидент Івано-Франківської обласної федерації боксу та віцепрезидент Асоціації боксу України Мирослав Карабін.

Трансляція пресконференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів обов'язкова за тел. (097)129-11-11 (Юрій), вхід до пресцентру тільки для акредитованих журналістів.