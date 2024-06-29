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14:56 29.06.2024

США закупят ракеты для ЗРК Patriot

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США закупят ракеты для ЗРК Patriot

Управление программ армии США по ракетам и космосу и Командование армейских контрактов – «Редстоунский арсенал» - подписали контракт на производство ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) на 2024 финансовый год.

Контракт стоимостью $ 4,5 млрд, заключенный с компанией Lockheed Martin Missiles and Fire Control, предусматривает закупку 870 ракет PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования, сообщает портал U.S. Army Public Affairs.

"Этот многолетний контракт на поставку ракеты PAC-3 MSE соответствует обязательствам армии по стабилизации и расширению производства этой критически важной системы вооружений, которая жизненно необходима для поддержки армии и объединенных сил США, а также Украины и других союзников по всему миру", - сказал помощник министра армии по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш.

Tags: #patriot #ракеты #сша

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