Венгрия не будет участвовать в каких-либо решениях НАТО по Украине, но и не будет их блокировать – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Венгрия не будет принимать участие в будущих решениях альянса в отношении Украины, но и не будет их блокировать.

"На саммите я ожидаю, что союзники одобрят лидирующую роль НАТО в координации и предоставлении помощи в сфере безопасности и обучении для Украины. Я также ожидаю, что союзники одобрят долгосрочное финансирование, чтобы предоставлять военную поддержку. Это предоставит предсказуемость и отчетность, которые нужны Украине. Премьер-министр Орбан четко сказал, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и я принял эту позицию", - сказал он в среду в Будапеште на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции, которая состоялась по окончании двусторонней встречи.

"Я рад, что сегодня я и премьер-министр одобрили модальность для Венгрии не принимать участие в поддержке НАТО для Украины. Никто их венгерского персонала будет принимать участие в этой деятельности, и никакие финансы Венгрии будут использованы, чтобы ее поддерживать. В то же время премьер-министр меня заверил, что Венгрия не будет против этих усилий и позволит другим союзникам продвигаться вперед", - заявил Столтенберг.

В свою очередь Орбан констатировал, что всем известно о том, что позиция Венгрии по вопросу войны, которую против Украины ведет Россия, отличная от большинства союзников. «Венгрия признает тот факт, что в НАТО есть мнения, которые отличаются от нашего. Нам всегда позволяли разделять наше мнение… У Венгрии нет возможностей или мощностей, чтобы изменить свое мнение. Венгрия четко сказала, что не намерена блокировать любые решения в НАТО, которые могут отличаться от нашего, как мы считаем, рационального анализа ситуации», - сказал премьер-министр Венгрии.

По его словам, Будапешту были предоставлены гарантии того, что она не будет принимать участие в каких-либо операциях за пределами территории НАТО. «На чем мы сконцентрировались на сегодняшней встрече, и я попросил генерального секретаря четко об этом сказать, что любая операция за пределами НАТО может быть только на добровольных началах.., поэтому Венгрии были предоставлены гарантии, о которых она запросила», - отметил Орбан.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Будапешту были предоставлены гарантии, «когда речь идет о войне России против Украины». «Когда речь идет о военных операциях за пределами (ответственности НАТО), мы не будем принимать в этом участие, Венгрия не будет предоставлять финансирование и персонал для этой войны, равно как и территория Венгрии не будет использована для любого вовлечения в эту войну. Нам предоставили гарантии по всему, что мы считали необходимым. Это была трудное, но конструктивное обсуждение с генеральным секретарем», - детализировал он.

По словам Столтенберга, он «рад что мы наши путь вперед, который позволит союзникам по НАТО одобрить (решения по Украине), но и принять позицию в отношении того, что Венгрия не будет принимать в них участие».