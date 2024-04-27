П'ятеро людей загинули внаслідок торнадо в Гуанчжоу

Унаслідок торнадо, що обрушилося на місто Гуанчжоу на півдні Китаю, загинули п'ятеро людей, 33 дістали поранення, повідомляє в суботу Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство Сіньхуа.

Торнадо обрушився на міський район Байюнь у суботу вдень, ідеться в повідомленні. Він пошкодив 141 фабричну будівлю, проте жоден житловий будинок не постраждав, йдеться в повідомленні.

У район було направлено рятувальників із міських департаментів із надзвичайних ситуацій, погоди, пожежної охорони, гідротехнічних споруд та охорони здоров'я, повідомляє Сіньхуа, додаючи, що пошуково-рятувальні роботи там завершено.

Минулого року в китайській провінції Цзянсу після проливних дощів, що обрушилися на південний схід Китаю, спричинили масові евакуації та зсуви ґрунту внаслідок безперервних штормів, спричинених залишками тайфуну "Хайкуй", пройшов потужний торнадо, який забрав життя 10 осіб.