Попит на оренду заміських будинків із генераторами восени зріс вчетверо, пропозиція – ушестеро – OLX

Попит на ринку заміської нерухомості України значно зріс восени 2022 року, найактивніше шукають будинки з генератором, підвалом і власною свердловиною, випливає з аналітики порталу "OLX Нерухомість".

"Українці цієї осені цікавилися орендою заміської нерухомості більше, ніж минулого року. Водночас пік запитів збігся з масштабними обстрілами інфраструктури 10 та 17 жовтня (38 тис. та 37 тис. запитів відповідно), а також із заявами про можливий блекаут 31 жовтня (32 тис.). Загалом у середині листопада 2022 року інтерес до заміської оренди був утричі вищим, ніж у листопаді 2021 року", – повідомив портал.

Найпопулярнішими регіонами на запит оренди заміського будинку стали Закарпатська, Чернігівська та Івано-Франківська області. Водночас найбільше варіантів пропонують у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Понад половина запропонованих в оренду будинків розташовуються у межах населеного пункту (54%), до 15 км від міста – 39% оголошень, 20-50 км – 8%.

Найпопулярнішими пропозиціями заміського житла на сайті OLX є цегляні будинки (77% оголошень), утеплені мінеральною ватою (52%) з індивідуальним газовим опаленням (57%).

За даними OLX, кількість оголошень із пропозицією оренди заміського будинку з генератором протягом осені зросла вшестеро - до 1177. Оголошень із будинками зі свердловиною налічується 3 034, з підвалом - 441, при цьому їх кількість у листопаді скоротилася на 12% проти вересня.

Водночас попит на будинки з генератором восени зріс учетверо – до десяти потенційних орендарів на оголошення.

За даними OLX, середня вартість оренди будинку з генератором у Київській області становить 80,4 тис. грн/міс., в Одеській – 43,8 тис. грн/міс., Дніпропетровській – 35,9 тис. грн/міс., Івано-Франківській – 32,9 тис. грн/міс., Закарпатській – 26 тис. грн/міс. Найдешевше будинок із генератором можна орендувати у Львівській області – у середньому за 25 тис. грн/міс.

Будинки із підвалом пропонують від 21,9 тис. грн/міс. у Івано-Франківській області до 58,5 тис. грн/міс. у Закарпатській, будинки зі свердловиною – від 8 тис. грн/міс. на Одещині до 45 тис. грн на Київщині.

