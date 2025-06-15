Інтерфакс-Україна
Події
10:10 15.06.2025

Три людини постраждали через ворожі атаки дронів на Херсонщині в неділю

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Російські окупанти продовжують атакувати мешканців Херсонщини безпілотниками, під ворожий удар потрапили три людини, повідомила Херсонська ОВА.

Зокрема, як зазначається, в неділю вранці у Дніпровському районі під удар ворожого безпілотника потрапив 69-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма, перелом стегна та уламкові поранення ніг, рук і спини.

Також окупанти скинули вибухівки з дронів на жителів Антонівки. 50-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення ніг і голови. У 65-річного потерпілого поранення живота, він у важкому стані.

Наразі всі постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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