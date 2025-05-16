Interfax-Ukraine
Economy
21:30 16.05.2025

Нидерланды увеличили в 2025 году объем военной помощи Украине почти втрое - Зеленский

1 min read
Нидерланды увеличили в 2025 году объем военной помощи Украине почти втрое - Зеленский
Photo: https://x.com/MinPres

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в албанской Тиране провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. О ходе разговора Зеленский рассказал в пятницу в официальном Телеграм-канале.

"Во время встречи с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом поблагодарил за решительную поддержку Украины: в этом году Нидерланды почти втрое увеличили объем оборонной помощи. Ценим этот вклад в защиту жизни наших людей", - написал Зеленский.

Украинский президент проинформировал главу правительства Нидерландов о "встрече в Стамбуле и о важности давления на Россию с целью достижения полного прекращения огня как первого этапа на пути к надежному миру".

"Обсудили и потребности нашей страны: укрепление ПВО, инвестиции в украинское оборонное производство. Все, что помогает защищать жизнь от российской агрессии и возвращать безопасность для людей", - добавил Зеленский.

 

Tags: #схооф #нідерланди #зеленський

HOT NEWS

Ukrainian stocks lose up to 5% of their value on news about negotiations with Russia in Istanbul

EBRD revises Ukraine 2025 growth forecast down to 3.3% from 3.5%

Ukraine receives EUR 1 bln from EU under ERA program

Ukrainian govt expects Reconstruction Fund with USA to start working within weeks

Ukraine expects U.S. contributions to Reconstruction Fund this year via cash, military aid

LATEST

Titanium Velta begins reconstruction of production at Byrzulivske deposit - CEO

Ukrainian stocks lose up to 5% of their value on news about negotiations with Russia in Istanbul

Energy Ministry calls on G7+ energy group to continue assisting in replenishing Ukraine Energy Support Fund

Economy Ministry considers it necessary to resume work of Smart Holding gas producing companies

Ukrainian Coal Energy negotiates coal mining operations in Poland with Siltech

Current electricity tariff provides Energoatom with UAH 49 bln in additional profit and depreciation annually – Rada investigative commission's report

Ukraine increases imports of transformers by 2.5 times in Jan-April, mainly from China

Metinvest launches first gas-fired power plants in April, plans to provide up to half of needs with own capacity by 2030

Ukrgasbank grants Kryvy Rih loans for UAH 105.5 mln

NBU's currency control complicates intl transactions, inhibits M&A – opinion

AD
AD