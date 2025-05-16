Нидерланды увеличили в 2025 году объем военной помощи Украине почти втрое - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в албанской Тиране провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. О ходе разговора Зеленский рассказал в пятницу в официальном Телеграм-канале.

"Во время встречи с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом поблагодарил за решительную поддержку Украины: в этом году Нидерланды почти втрое увеличили объем оборонной помощи. Ценим этот вклад в защиту жизни наших людей", - написал Зеленский.

Украинский президент проинформировал главу правительства Нидерландов о "встрече в Стамбуле и о важности давления на Россию с целью достижения полного прекращения огня как первого этапа на пути к надежному миру".

"Обсудили и потребности нашей страны: укрепление ПВО, инвестиции в украинское оборонное производство. Все, что помогает защищать жизнь от российской агрессии и возвращать безопасность для людей", - добавил Зеленский.