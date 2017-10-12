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11:15 12.10.2017

Україна отримала доступ до логістичної електронної бази даних НАТО

Україна отримала доступ до логістичної електронної бази даних НАТО

Міжурядова угода з Організацією НАТО щодо підтримки і постачання про партнерство із підтримки спільного управління предметами поставок і подальшим обміном дипломатичними нотами вступило в силу для України як асоційованої держави - це надає Україні доступ до логістичної електронної бази даних НАТО.

Як повідомляється на сайті Місії України при НАТО в четвер, за допомогою цієї бази можна буде здійснювати обмін інформацією між державами-членами щодо потреб Збройних сил у матеріально-технічних засобах та участі у відповідних тендерах НАТО; здійснювати оперативний обмін надлишковим майном між державами-учасниками; створювати спільні\багатонаціональні запаси матеріально-технічних засобів.

Крім того, цей доступ надасть можливість проводити он-лайн закупівлі широкого спектра матеріально-технічних засобів (спорядження та індивідуальні засоби захисту військовослужбовця, обладнання польового табору, засоби протидії саморобним вибуховим пристроям і розмінування, оптико-електронні прилади, засоби зв'язку, запасні частини до ОВТ).

Наразі триває відпрацювання питання про приєднання України до низки інших партнерств Організації НАТО з підтримки і постачання, що сприятиме глибшому інтегруванню Збройних сил України у систему забезпечення матеріально-технічними засобами держав-членів НАТО.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз (фракція "Блок Петра Порошенка") позитивно оцінила цю новину, зазначивши, що Україна поступово зближується з НАТО, "має і буде членом НАТО".

"Хороша новина! Україна крок за кроком зближується з НАТО і отримує переваги співпраці з Альянсом. (...) Це черговий крок до поглиблення співпраці між Україною і НАТО", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Вона висловила впевненість: "Україна має і буде членом НАТО!"

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