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17:29 29.03.2018

"Vodafone Украина" планирует в 2018 г. открыть 170 собственных магазинов

"Vodafone Украина" планирует в 2018 г. открыть 170 собственных магазинов

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" планирует до конца 2018 года увеличить сеть своих магазинов до 200, а также изменить условия франчайзинга для партнерских магазинов, сообщил директор по продажам оператора Евгений Буллах на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"К концу года планируем увеличить количество наших собственных магазинов до 200. Также у нас амбициозные цели: изменить условия партнерства для наших франчайзинговых магазинов, изменить требования к ним... с целью уже к середине следующего года иметь абсолютно одинаковую ритейл-инфраструктуру, как в наших, так и в партнерских магазинах", - очертил планы он.

По словам Е.Булаха, сейчас у компании - 30 собственных магазинов, а также 400 магазинов, которые работают по схеме франчайзинга.

Он также подчеркнул, что уже к концу 2019 года планируется увеличить количество собственных магазинов до 300-350 объектов. Кроме того, в планах - применение VR-технологий в ритейле. В то же время Е.Булах не уточил срок появления этой технологии в магазинах.

"Имея собственную розницу, мы сможем конфигурировать специальные модели для нашего рынка. И приходить на рынок с предложениями, направленными на изменение поведенческой модели наших пользователей", – подчеркнул он.

Е.Булах также отметил, что в проекте розницы "Vodafone Украина" планируется построить "бесшовную" модель продаж, ведущую клиента от выбора товара в интернете до момента получения техники непосредственно в руки.

"Построение собственной сети магазинов – это стратегический проект, направленный, в первую очередь, на усиление операторского бизнеса, на увеличение контроля над изменением поведенческой модели пользователей", - сказал директор по продажам "Vodafone Украина".

По его словам, компания намерена "получить" 15-18% рынка мобильных устройств к концу 2019 года.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" по итогам 2017 года получила чистую прибыль на 2,2 млрд грн, что на 76% выше показателя 2016 года. Выручка возросла на 7,2% - до 11,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 36,6%, до 5,2 млрд грн. п

По итогам 2016 года оператор увеличил выручку на 11,1% - до 11,1 млрд грн, сократив чистую прибыль на 44% - до 1,3 млрд грн.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

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