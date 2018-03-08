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07:54 08.03.2018

Харків'янину, підозрюваному в підробці банківських карт, загрожує до 5 років в'язниці

Харків'янину, підозрюваному в підробці банківських карт, загрожує до 5 років в'язниці

Холодногорський відділ Харківської місцевої прокуратури №1 направив до Ленінського райсуду міста обвинувальний акт щодо 30-річного харків'янина, підозрюваного в підробці платіжних карток одного з банків і крадіжках грошей з банкоматів.

"У ході слідства встановлено 10 епізодів злочинів. Протягом жовтня-грудня 2017 року з карток було вилучено близько 30 тис. грн. Максимальна санкція статті передбачає 5 років позбавлення волі", - повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Кримінальне провадження розслідувалося за ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч.ч. 1, 2 ст. 185 КК України.

За даними досудового розслідування, чоловік самостійно виготовив пристрої для зчитування інформації з магнітної стрічки банківських карт і встановив їх на вхідних дверях двох відділень банку, де клієнти за допомогою своєї картки могли зайти в приміщення в неробочий час або вихідні дні. Ці дані він використовував для виготовлення дублікатів карток. Окрім того, підозрюваний встановив в приміщенні приховану камеру, яка записувала набір цифр пін-коду. Щоб не видати себе, підозрюваний знімав готівку невеликими сумами (як правило 1-2 тис. грн) і в різних банкоматах.

Коли власники карт помітили, що з їх рахунків почали зникати гроші, вони звернулися в банк, а співробітники банку повідомили про те, що відбувається в поліцію.

 

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