Автобус міжнародного сполучення здійснив вимушену зупинку на Житомирщині через нетверезого пасажира з муляжем гранати

Нетверезий пасажир рейсового автобуса міжнародного сполучення погрожував іншим пасажирам муляжем гранати, через що водій здійснив вимушену зупинку, повідомляє поліція Житомирської області.

За інформацією прес-служби обласної поліції, через агресивну поведінку пасажира автобус зробив вимушену зупинку близько 1:50 вівторка, 2 січня, на 182 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с.Молодіжне Пулинського району Житомирської області.

Під час перевірки інформації з'ясувалося, що один з пасажирів знаходиться в стані алкогольного сп'яніння і неадекватно поводиться, чіпляючись до інших і погрожуючи предметом, зовні схожим на гранату.

"Ми з'ясували, що чоловік сів у салон транспортного засобу, який прямував до столиці, в м.Львів, і вже через годину-другу почав приставати до інших пасажирів і водія. Ті спочатку намагалися втихомирити хулігана, однак коли він почав погрожувати підірвати всіх, водій зупинив автобус і попросив пасажирів вийти з салону з метою безпеки", - розповів начальник Пулинського відділення поліції Віктор Лисюк.

Поліцейські затримали агресивного пасажира, який виявився 21-річним жителем Києва. Під час його огляду зафіксовано стан сп'яніння - 1,7 проміле.

Також поліцейські вилучили предмет, який виявився муляжем гранати РГД-5. Він спрямований на експертизу.

Усі очевидці інциденту були доставлені до відділення поліції задля фіксації обставин події. За кілька годин автобус разом із пасажирами продовжив свій маршрут.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 5 років.