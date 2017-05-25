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18:24 25.05.2017

Нацсовет по телерадиовещанию выставит на конкурс еще 26 FM-частот в 13 областях

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил конкурс на вещание с использованием свободных радиоканалов в 24 населенных пунктах в 13 областях, сообщает пресс-служба госоргана.

На конкурс будут выставлены свободные частоты в городах: Павлоград, Кривой Рог (Днепропетровская обл.), Луцк (Волынская обл.), Бердичев, Новоград Волынский (Житомирская обл.), Токмак, Днепрорудное (Запорожская обл.), Тетиев (Киевская обл.), Андреевка, Благовещенское, Новоукраинка (Кировоградская обл.), Броды (Львовская обл.), Искровка, Красногоровка (Полтавская обл.), Бучач, Горишняя Выгнанка, Шумск (Тернопольская обл.), Нижние Серогозы, Скадовск, Чаплинка ( Херсонская обл.) Белещина, Тиница (Черниговская обл.), а также Харьков и Ивано-Франковск.

Согласно сообщению, в конкурсе смогут принять участие только телерадиоорганизации, уже проводящие вещание в соответствии с общенациональной и региональной категорией вещания. Конкурсными условиями также предусмотрены требования к обязательному размещению социально важных программ и обеспечению целостности сети вещания и программного наполнения.

Объявление о конкурсе и конкурсные условия вскоре будут опубликованы в газете "Голос Украины".

Как сообщалось, Нацсовет недавно объявил конкурс на вещание с использованием свободных радиоканалов в 21 населенном пункте в 13 областях.

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