РБ ООН занепокоєна погіршенням ситуації на сході України, закликає до відновлення режиму припинення вогню

Члени Ради безпеки (РБ) Організації Об’єднаних Націй закликають до негайного повернення режиму припинення вогню на сході України.

"Члени Ради безпеки закликали до негайного повернення режиму припинення вогню", - йдеться в заяві для преси РБ ООН.

Зазначається, що РБ ООН "висловила серйозне занепокоєння з огляду на небезпечне погіршення ситуації на сході України та його серйозний вплив на місцеве цивільне населення".

"Члени Ради безпеки засудили застосування зброї, забороненої Мінськими угодами на лінії зіткнення в Донецькій області, що призвело до загибелі і поранень, зокрема серед мирного населення", - наголошується в документі.

Рада безпеки заявила про "свою повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України", а також про "необхідність суворого дотримання резолюції 2202 (2015), що підтверджує "Комплекс заходів з виконання Мінських угод".

У свою чергу в ООН заявили, що "глибоко занепокоєні ескалацією збройних дій у районі Авдіївки, Ясинуватої та донецького аеропорту на сході Україні".

"Нас особливо турбує доля цивільних осіб, які перебувають у зоні конфлікту. Зростання насильства є прямим порушенням Мінських домовленостей", - йдеться в заяві прес-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

ООН закликає всі сторони "негайно припинити військові дії, в повному обсязі дотримуватися режиму припинення вогню", забезпечити "негайний і безперешкодний гуманітарний доступ" міжнародним гуманітарним організаціям для надання допомоги постраждалому населенню, а Місії ОБСЄ – можливість спостерігати за ситуацією і доповідати про неї.

На четвер заплановано відкрите засідання Ради Безпеки ООН, присвячене ситуації на сході України. Зустріч членів Ради відбудеться під головуванням посла України, який займе крісло голови з 1 лютого.