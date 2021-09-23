На кого українці покладають відповідальність за свою безпеку, оборону та правопорядо

У четвер, 23 вересня, о 12.30 в прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "На кого українці покладають відповідальність за свою безпеку, оборону та правопорядок?". Учасники: голова Центру спільних дій Олег Рибачук; виконавчий директор Центру спільних дій Андрій Андрушків; аналітик Центру спільних дій Назар Заболотний; керівник комунікаційної команди Ірина Мокрицька (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць у прес-центрі обмежено. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (063) 265-92-21, imokrytska@centreua.org.