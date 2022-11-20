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18:23 20.11.2022

Работу в Украине потеряли 5 млн человек, около 7 млн покинуло страну - Минэкономики

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Работу в Украине потеряли 5 млн человек, около 7 млн покинуло страну - Минэкономики

Вооруженная агрессия России лишила 5 млн человек в Украине работы, из-за боевых действий страну покинули уже около 7 млн человек, сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная на Польско-украинском экономическом форуму, прошедшем в конце этой недели.

“Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 млн человек. По меньшей мере, 5 млн человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Существенно вырос уровень безработицы”, - цитирует Минэкономики на сайте слова Бережной на дебатах по вопросам социальной политики и вызовов в контексте войны в Украине.

По ее словам, именно поэтому среди ключевых приоритетов работы правительства - стабилизация и восстановление экономики, развитие рынка труда, возвращение домой граждан и создание новых рабочих мест.

Среди программ, направленных на решение этих проблем, заместитель министра назвала доступное кредитование для бизнеса, релокацию предприятий с опасных территорий в относительно безопасные, грантовую поддержку развития предпринимательства - "Еработа", привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления", программы помощи по частичной безработице.

"Мы понимаем, что на пути восстановления Украины, возвращения наших людей перед нами стоят большие вызовы и задачи. Надеемся, что международные партнеры поддержат нас в этом, в частности, и наш добрый друг Польша, в которой почти 1,5 млн украинцев сейчас находятся по программе временной защиты. Мы стремимся вернуть домой всех наших граждан, вынужденных уехать из-за войны”, - сказала Бережная.

Tags: #безработица #война #минэкономики
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