Sport

19:04 06.11.2019

У ФРН підготували поправки, що пом'якшують Газову директиву ЄС для "Північного потоку-2"

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У ФРН підготували поправки, що пом'якшують Газову директиву ЄС для "Північного потоку-2"

Представники правлячої коаліції ФРН - партій ХДС/ХСС і СДПН - підготували законопроект, який дасть змогу обійти обмеження нової Газової директиви ЄС для газопроводу "Північної потік-2", повідомляє агентство Bloomberg.

Оновлена директива передбачає, що частини трубопроводів, які йдуть із третіх країн, прокладені територією ЄС, включно з територіальними водами, повинні будуть відповідати вимогам, які застосовуються до внутрішніх трубопроводів ЄС.

Серед головних вимог директиви - розділення компаній-постачальників газу та підприємств, що транспортують його, доступ до труби інших операторів, прозоре регулювання тарифів за прокачування. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

Агентство Bloomberg, у свою чергу, повідомляє, що розроблений у Берліні законопроект дасть можливість "Газпрому" вважати, що проект було завершено у травні, а тому стосовно нього мають діяти колишні правила. За даними агентства, німецькі депутати пропонують визначати поняття "завершення проекту" не термінами закінчення будівництва, а датою інвестицій у нього. Агентство нагадує, що німецькі інвестори вклали в проект 2 млрд євро.

30 жовтня Данське енергетичне агентство (ДЕА) видало дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни.

Засновником і власником контрольного пакета акцій акціонерного товариства "Північний потік-2" є "Газпром". До будівельного консорціуму входять також французька Engie, австрійський OMV, британсько-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Tags: #поправки #директива #німеччина #газопровід
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