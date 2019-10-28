Марош Шефчович розчарований тристоронньою зустріччю щодо газу, але все ще сподівається вийти на збалансоване рішення

Заступник голови Європейської Комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович розчарований тристоронньою зустріччю щодо газу, яка відбулася в Брюсселі, але сподівається, що проблеми буде успішно вирішено.

"Я розчарований, але, звісно, я не здаюся, тому що я вважаю, що ближче до кінця зустрічі ми домоглися кращого розуміння того, якого прогресу ми можемо досягти в майбутньому, і що слід зробити", - сказав Марош Шефчович після зустрічі представників РФ, Україна та ЄС у понеділок.

"Я все ще на 100% упевнений, що існує можливість збалансованого для всіх сторін рішення", - додав він.

Марош Шефчович наголосив, що "час летить", і закликав усіх учасників переговорів до конструктивності.

Він також зазначив, що однією з причин недостатньо продуктивних тристоронніх переговорів щодо транзиту газу через Україну став той факт, що російська сторона не встигла ознайомитися з усіма необхідними документами.

"Однією з проблем було те, що їм було потрібно більше часу, щоб вивчити документи, закони і мою пропозицію", - сказав він, пояснивши, що "не всі документи були надіслані вчасно".

За словами Мароша Шефчовича, Євросоюз готовий до будь-якого розвитку подій із транзитом російського газу через Україну.

"Ми в ЄС повністю готові до будь-якого сценарію... наші газові оператори готові до будь-якої можливості", - заявив він.

За його словами, всі сторони згодні, що перебої подання газу - неприйнятний варіант, і ЄС готовий робити все можливе, щоб уникнути такої ситуації.

Марош Шефчович наголосив, що вважає можливими короткострокові заходи щодо забезпечення транзиту газу після 1 січня 2020 року - щоб був час для вирішення технічних питань, за умови, що сторони домовляться з довгострокових рішень.