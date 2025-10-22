Артем Ляшанов. Финтех в кризис. Почему времена турбулентности – это не угроза, а трамплин

Артем Ляшанов, финтех-предприниматель, инвестор, эксперт в сфере транзакционного бизнеса

Когда в 2008 году мир погрузился в глобальный финансовый кризис, большинство бизнесов боролись за выживание. Но именно тогда родились Airbnb, Uber, Instagram, WhatsApp и другие технологические мировые гиганты. Когда в 2020 году пандемия коронавируса охватила весь мир, финтех-индустрия не только выжила, а даже ускорилась.

А когда в феврале 2022 года российская агрессия поставила под угрозу существование всей украинской экономики, местные финтех-компании не свернули деятельность. Они адаптировались и продолжили создавать инновации даже под звуки сирен воздушной тревоги.

Парадокс финтеха в том, что самые большие прорывы часто происходят именно во время хаоса. За более чем десятилетие работы в финтехе я убедился в том, что возможности открываются для тех, кто их ищет. Как именно?

Дарвиновский принцип выживания

Теория эволюции Дарвина работает не только в биологии, но и в бизнесе. Выживает не самый быстрый, не самый смелый, не самый умный, а тот, кто быстрее всех адаптируется. Посмотрите на черепах и крокодилов – они тоже динозавры, но они уцелели, потому что умеют приспосабливаться к изменениям.

Если компания тяжелая, неповоротливая – а это часто касается не стартапов, а устоявшегося ongoing-бизнеса – и если внутри ее культуры, внутри ДНК не внедрена готовность к быстрым изменениям, кризис для такой компании становится поражением.

В случае финтех-стартапов кризисы – это время возможностей. Финтех не привязан к конкретным территориям, может быть переориентирован почти мгновенно: серверы перенастроили, язык изменили, политики обновили – и побежали дальше.

Второе принципиальное преимущество стартапов – готовность команды к новым вызовам намного выше. Команда настроена иначе. Очень часто люди, входящие в состав этой команды, готовы работать не с 9 до 18, а "отсюда и до обеда". Это люди, готовые к вызовам. А кризис – это и есть вызов.

Кризис как источник возможностей

Валютные колебания

Самый яркий пример использования кризиса – онлайн-обменники и обменные сервисы. Они зарабатывают на любом скачке курса – будь то вниз или вверх. Обменникам не важно, какой курс. Чем чаще он колеблется, тем лучше они живут.

Технологическая гибкость как конкурентное преимущество

Netflix инвестировал в стриминг во время рецессии 2007-2009 годов, когда конкуренты сокращали расходы. Amazon запустил AWS и Kindle именно в период финансового кризиса. Block (Square) создавал платежную инфраструктуру для малого бизнеса, когда традиционные банки прекращали кредитование.

Эти компании понимали: когда рынок очищается от слабых игроков, остается больше возможностей для сильных. Кризисы не создают новые ниши, они освобождают имеющиеся от неэффективных участников.

Изменение поведенческих паттернов потребителей

Во время кризиса люди вынуждены искать новые решения. Консерватизм исчезает, когда привычные способы не работают. Venmo, Pinterest, WhatsApp – все эти платформы использовали кризисы для масштабирования, предлагая решения, которые в стабильные времена могли бы годами пробиваться через инерцию пользователей.

Украинский кейс: война как катализатор инноваций

Если отталкиваться от парадигмы, что кризис – время возможностей, то сегодня в Украине самый большой кризис, а значит – самый большой период возможностей.

Украинские финтехи доказали свою устойчивость в условиях, которые никто не мог предсказать. Когда инфраструктура разрушалась, digital-платформы продолжали работать. Когда миллионы людей стали внутренне перемещенными лицами, мобильный банкинг стал еще более важным для доступа к финансовым услугам.

А главное, появились принципиально новые виды финтех-инноваций. Например, в сфере гуманитарного финансирования: Украина начала принимать донации в криптовалюте.

Что делать финтех-стартапам с ограниченными ресурсами в условиях кризиса? Выживать или искать подпитку ресурсов, или рассчитывать на себя и максимально эффективно использовать то, что есть.

Это правило должно работать всегда. Ресурсы должны использоваться эффективно, независимо от того, есть ли у тебя деньги в банке, под подушкой или в копилке.

Кроме того, принципиально важно оперировать всей статистикой, всеми данными. CEO или операционный директор должны выглядеть как диспетчер атомной станции, который сидит и четко управляет процессами. Человек, который управляет, должен быть в материале. А материал ему могут дать только статистические данные – цифры и метрики.

Глобальная перспектива: новая экономическая реальность

Сегодня, чтобы стоять на месте, нужно идти, а чтобы хоть немного двигаться вперед – нужно бежать. Сейчас мы наблюдаем, как меняется экономика, как Запад и Восток пытаются наладить отношения. Если это получится, то снова начнется новый виток изменений. И те, кто успел адаптироваться за последние несколько лет, могут быть вынуждены отматывать в каком-то другом направлении.

Пройти кризис с людьми, которые не готовы к вызовам, невозможно. Но с правильной командой – той, что воспринимает неопределенность как возможность, а не угрозу – кризис становится не препятствием, а трамплином.

В финтехе выигрывают наиболее быстро адаптированные. Не самые большие, не самые богатые, не даже самые умные – а те, кто быстрее всех реагирует на изменения и умеет видеть возможности там, где другие видят только проблемы.