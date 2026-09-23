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World's stock indexes at 18:45 Kyiv time on 23/09/26

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World's stock indexes at 18:45 Kyiv time on 23/09/26
Index Last Trade Change, points Change, % 1 months, % 1 year, % Time (ET)
Americas
DOW JONES INDUS. AVG 51713.37 150.32 0.29 2.61 11.71 11:00 AM
S&P 500 INDEX 7721.78 42.86 0.55 0.53 16.00 10:45 AM
NASDAQ COMPOSITE INDEX 27040.96 203.32 0.75 2.57 19.79 11:01 AM
NYSE COMPOSITE INDEX 23947.82 81.24 0.34 1.97 11.14 10:46 AM
S&P /TSX COMPOSITE INDEX 35971.60 364.01 1.00 0.60 20.65 10:41 AM
EMEA
EURO STOXX 50 Price € 6293.11 31.61 0.50 1.96 15.00 10:46 AM
FTSE 100 INDEX 10707.90 0.43 0.00 0.78 16.10 10:46 AM
DAX INDEX 25401.32 177.53 0.69 3.20 7.58 10:46 AM
CAC 40 INDEX 8116.50 38.41 0.47 2.61 3.11 10:46 AM
IBEX 35 INDEX 19658.20 95.90 0.49 1.57 29.74 10:46 AM
Asia
NIKKEI 225 65018.95 882.70 1.38 1.95 42.49 09/18/2026
TOPIX INDEX (TOKYO) 4091.14 3.05 0.07 1.56 29.04 09/18/2026
HANG SENG INDEX 24834.12 253.63 1.01 2.42 5.07 4:08 AM

©Source: Bloomberg

#world #indexes #stock
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