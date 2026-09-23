World's stock indexes at 18:45 Kyiv time on 23/09/26

|Index
|Last Trade
|Change, points
|Change, %
|1 months, %
|1 year, %
|Time (ET)
|Americas
|DOW JONES INDUS. AVG
|51713.37
|150.32
|0.29
|2.61
|11.71
|11:00 AM
|S&P 500 INDEX
|7721.78
|42.86
|0.55
|0.53
|16.00
|10:45 AM
|NASDAQ COMPOSITE INDEX
|27040.96
|203.32
|0.75
|2.57
|19.79
|11:01 AM
|NYSE COMPOSITE INDEX
|23947.82
|81.24
|0.34
|1.97
|11.14
|10:46 AM
|S&P /TSX COMPOSITE INDEX
|35971.60
|364.01
|1.00
|0.60
|20.65
|10:41 AM
|EMEA
|EURO STOXX 50 Price €
|6293.11
|31.61
|0.50
|1.96
|15.00
|10:46 AM
|FTSE 100 INDEX
|10707.90
|0.43
|0.00
|0.78
|16.10
|10:46 AM
|DAX INDEX
|25401.32
|177.53
|0.69
|3.20
|7.58
|10:46 AM
|CAC 40 INDEX
|8116.50
|38.41
|0.47
|2.61
|3.11
|10:46 AM
|IBEX 35 INDEX
|19658.20
|95.90
|0.49
|1.57
|29.74
|10:46 AM
|Asia
|NIKKEI 225
|65018.95
|882.70
|1.38
|1.95
|42.49
|09/18/2026
|TOPIX INDEX (TOKYO)
|4091.14
|3.05
|0.07
|1.56
|29.04
|09/18/2026
|HANG SENG INDEX
|24834.12
|253.63
|1.01
|2.42
|5.07
|4:08 AM
©Source: Bloomberg