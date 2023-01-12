Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо SIA Royal Pay Europe (Латвія)

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 12 січня 2023 року про запровадження економічних санкцій стосовно юридичної особи – ТОВ "Роял Пей Юроп" (SIA Royal Pay Europe) (Латвія, м. Рига).

Відповідний указ глава держави підписав у четвер, його розміщено на сайті глави держави.

Згідно з інформацією на сайті Royal Pay, це бренд, який об'єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у сфері електронної комерції, зокрема послуги з обробки електронних платежів; ефективні комплаєнс-системи та оптимізацію фінансових рішень.

Zn.ua на початку жовтня минулого року опублікувало закритий документ НБУ банкам, у якому регулятор повідомив про отримання від правоохоронних органів інформації про здійснення ними заходів щодо розслідування фактів виведення безготівкових активів за межі України з метою маскування джерел походження коштів і майна, здійснення фінансових операцій із резидентами РФ.

"За зазначеною інформацією керівник і кінцевий бенефіціарний власник SIA Royal Pay Europe (Латвія) Кондратенко Сергій є громадянином держави, яка вчинила збройну агресію проти України, а подвійне громадянство і компанію з реєстрацією в Латвії використовує для обходу міжнародних санкцій і фінансування держави, що вчинила збройну агресію проти України, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом від незаконної організації грального бізнесу на території України та РФ", – наголошував Нацбанк