За сутки харьковские спасатели потушили 15 пожаров, вызванных вражескими обстрелами

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 19 оперативных выездов, подавляющее большинство которых (15) - на ликвидацию пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

"Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 15 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и хозяйственных построек, а также складских и ангарных помещений. Пожары произошли в Немышлянском (9) районе Харькова, а также Харьковском (2), Изюмском (3) и Чугуевском (1) районах области", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Шевченковского района Харькова.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 41 выезд для ликвидации неразорвавшихся вражеских боеприпасов.