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23:51 27.04.2022

До конца года в Украине планируется постройка 30 тыс. квартир для ВПЛ – заместитель руководителя Офиса Президента

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До конца года в Украине планируется постройка 30 тыс. квартир для ВПЛ – заместитель руководителя Офиса Президента

До конца года украинские власти планируют построить 30 тыс. квартир для внутренне перемещенных лиц, на общую сумму 36 млрд гривен, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"За время войны количество ВПЛ составило более 2 млн человек. Государству необходимо предоставить почти 600 000 квартир для обеспечения переселенцев жильем, состоянием на сегодняшний день. К концу 2022 года мы планируем построить 30 000 квартир общей стоимостью 36 млрд гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в среду.

 

 

 

 

Tags: #украина #жилье #впл
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