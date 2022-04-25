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23:18 25.04.2022

Илон Маск заключил сделку на покупку соцсети Twitter за $44 млрд - пресс-релиз

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Илон Маск заключил сделку на покупку соцсети Twitter за $44 млрд - пресс-релиз

Компания Twitter в понедельник объявила, что заключила соглашение с американским миллиардером Илоном Маском на покупку ее соцсети за $44 млрд.

"Twitter, Inc. (NYSE: TWTR) сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за $52,2 за акцию. Общую сумму сделки оценивают примерно в $44 млрд", - говорится в пресс-релизе, распространенном соцсетью.

Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор со своей стороны написал в Twitter, что в компании тщательно оценили предложение Маска и считают принятое решение "лучшим движением вперед для акционеров Twitter".

Сам Маск заявлял, что хочет улучшить соцсеть за счет "новых возможностей".

"У Twitter огромный потенциал, и я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его", - цитируют в пресс-релизе слова миллиардера.

Ранее в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в воскресенье Маск и руководители Twitter встретились для переговоров и добились некоторого прогресса.

Маск сделал предложение о покупке Twitter 14 апреля, оценив компанию в $54,2 за акцию, или $43,39 млрд в целом. Тогда он заявил, что это предложение является "наилучшим и последним", и, по словам источников, подтвердил в разговоре с главой совета директоров компании Бретом Тэйлором, что не намерен повышать предложение.

Ожидалось, что Twitter отклонит предложение Маска, поскольку 15 апреля совет директоров компании согласовал дополнительную эмиссию акций в качестве защиты от поглощения, инициированного главой Tesla (SPB: TSLA) Inc.

Однако на прошлой неделе Маск, владеющий 9,2% акций Twitter, сообщил, что располагает ресурсами в размере $46,5 млрд для финансирования сделки и готов сделать предложение о прямом выкупе бумаг у акционеров. Вслед за этим, позиция руководителей Twitter изменилась, и они согласились на переговоры с Маском.

Свое желание выкупить Twitter миллиардер объясняет стремлением сделать соцсеть "платформой для свободы слова" по всему миру.

Акции Twitter подорожали на 27% за последний месяц, на закрытие рынка в пятницу их стоимость составила $48,93.

 

 

Tags: #сша #покупка #twitter #маск
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