Россия должна быть признана спонсором терроризма, а российская армия – террористической организацией – Зеленский

Россия должна быть признана спонсором терроризма, а российская армия – террористической организацией, заявил в субботу вечером в традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«То, что они наделали - это достаточно для мира, чтобы признать Россию - спонсором терроризма, а российскую армию – террористической организацией», - сказал он, добавив: «Будем настаивать на этом на переговорах с партнерами».

«Российское государство стало террористом и ему не стыдно», - подчеркнул Зеленский, отметив, что «за этим должна последовать максимальная ответственность».

Говоря о ракетном ударе по Одессе в субботу, в результате которого погибли 8 человек, Зеленский пообещал «установить всех, кот ответственен за этот удар, за российский ракетный террор».

«Каждому, кто отдает эти приказы, кто выполняет – никому не удастся спрятаться. Сколько бы времени это не заняло, все эти подонки будут отвечать», - заявил он. По его словам, «Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала. Конечно, у них еще остаются ракеты, они могут продолжать этот террор».

Зеленский также отметил, что «раскрываются новые факты преступлений против мариупольцев, находятся новые захоронения убитых оккупантами людей». «Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев. Фиксируются переговоры оккупантов, как они скрывают следы своих преступлений», - сказал он.