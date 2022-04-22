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00:00 22.04.2022

Члены Совета Организации американских государств временно лишили РФ статуса наблюдателя

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Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в четверг принял резолюцию о временном лишении России статуса постоянного наблюдателя при организации.

В твиттере ОАГ сообщается, что за проект проголосовали 25 стран, восемь воздержались, а одна страна не участвовала в голосовании.

В тексте одобренного документа говорится, что ОАГ "немедленно приостановит статус РФ в качестве постоянного наблюдателя при организации".

 

 

Tags: #россия #мир #америка #организация
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