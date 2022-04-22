Члены Совета Организации американских государств временно лишили РФ статуса наблюдателя

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) в четверг принял резолюцию о временном лишении России статуса постоянного наблюдателя при организации.

В твиттере ОАГ сообщается, что за проект проголосовали 25 стран, восемь воздержались, а одна страна не участвовала в голосовании.

В тексте одобренного документа говорится, что ОАГ "немедленно приостановит статус РФ в качестве постоянного наблюдателя при организации".