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18:04 08.03.2022

Lithuania launches project to inform Russians about war in Ukraine CallRussia, media group 1+1 Media joins it

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8 марта в Литве стартовал цифровой проект по противодействию российской дезинформации для русскоязычного населения всего мира — CallRussia, цель которого — рассказать 40 миллионам россиян правду о войне в Украине и призвать к ее прекращению. к убийствам всеми возможными способами.

Как отмечается в пресс-релизе проекта во вторник, программа сайта кампании CallRussia.org будет автоматически генерировать индивидуальные номера телефонов для 40 миллионов россиян для каждого волонтера. Также всем будут даны рекомендации, как вести спокойную взвешенную беседу, направленную на преодоление дезинформации.

Кроме того, сайт будет отслеживать результаты звонков, а также собирать предложения для дальнейших кампаний по прекращению войны и поддержке народа Украины.

«Глобальная сеть профессионалов в области технологий, рекламы и коммуникаций собрала базу данных проекта #CallRussia, содержащую 40 миллионов российских телефонных номеров, и закодировала технологическую платформу, которая назначает их русскоязычным звонящим добровольцам. Проект был запущен из Вильнюса, Литва», говорится в отчете.

CallRussia заявляет, что теперь ей нужны русскоязычные люди по всему миру, чтобы противостоять путинской пропаганде и прорвать его растущую информационную блокаду, по одному звонку за раз.

«В то время как Владимир Путин проливает ужас на Украину и блокирует источники информации, которые могут раскрыть его ложь, #CallRussia будет лично связывать россиян и волонтеров для самых важных разговоров в их жизни», — сказал один из организаторов #CallRussia Паулюс Сенуца, креативщик из Вильнюса. .

Медиагруппа 1+1 просит украинцев и русскоязычных по всему миру присоединиться к CallRussia, цифровому проекту, чтобы информировать граждан России о войне в Украине и помогать достучаться до россиян, рассказывая им правду о том, что происходит, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении медиагруппы.

Tags: #callrussia
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