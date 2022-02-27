EU TO PROHIBIT BROADCASTING OF RUSSIA TODAY, SPUTNIK AND THEIR AFFILIATES - VON DER LEYEN
EU TO PROHIBIT BROADCASTING OF RUSSIA TOVON DER LEYENDAY, SPUTNIK AND THEIR AFFILIATES
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TALK WITH LUKASHENKO WAS LONG AND SUBSTANTIVE, HE ASSURED THAT MISSILES AND TROOPS WILL NOT FLY FROM TERRITORY OF BELARUS – ZELENSKY
Foreigners wishing to join intl legion to be assisted as much as possible to enter Ukraine – Foreign Minister
TALK WITH LUKASHENKO WAS LONG AND SUBSTANTIVE, HE ASSURED THAT MISSILES AND TROOPS WILL NOT FLY FROM TERRITORY OF BELARUS – ZELENSKY
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