Наступний тиждень буде вирішальним для миру та безпеки в Європі – глава МЗС Великої Британії

Переговори у сфері безпеки, які відбудуться наступного тижня, стануть вирішальними для Європи та світу, вважає державний секретар із закордонних справ та справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс.

"Наступний тиждень буде вирішальним для миру та безпеки в Європі. Завтра я приєднаюся до позачергової зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Діалог між США та Росією розпочинається в неділю, за ним йде Рада Росія-НАТО в середу та Постійна рада ОБСЄ у четвер. Ми говоритимемо на основі свободи, демократії та верховенства закону. Життєво важливо, щоб НАТО об'єдналося в протидії загрозливій поведінці Росії", - заявила Трасс, повідомляє прес-служба уряду Великої Британії.

Вона наголосила, що союзники мають об'єднатися для стримування Росії та повернення її до виконання міжнародних зобов'язань, зокрема шляхом забезпечення енергетичної незалежності Європи від РФ.

"Європа має зменшити свою залежність від російського газу. Велика Британія, як і раніше, виступає проти "Північного потоку-2". Я працюю з союзниками та партнерами, щоб підкреслити стратегічні ризики цього проекту. Ми наближаємося до вирішального моменту. Єдиний шлях уперед - це деескалація Росії та її дипломатичний шлях", - наголосила міністр.

Трасс також нагадала, що Велика Британія та партнери готують новий пакет санкцій проти РФ, включно із заходами, спрямованими проти фінансового сектора та фізичних осіб.

"Минулого місяця я головувала на зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Ліверпулі. Ми закликали Росію знизити рівень ескалації, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх зобов'язань щодо прозорості військової діяльності. Ми ясно дали зрозуміти, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну спричинить величезні наслідки, включно із скоординованими санкціями, які завдадуть серйозної шкоди інтересам та економіці Росії. Велика Британія працює з нашими партнерами над цими санкціями, включно з високоефективними заходами, спрямованими проти російського фінансового сектора та фізичних осіб", - сказала вона.

"Ми продовжимо стояти разом із нашими союзниками, непохитно підтримуючи Україну та її майбутнє як вільної та суверенної демократії", - підсумувала міністр.