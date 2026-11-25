A man born in 1974 was killed in a Russian attack in Bila Tserkva district of Kyiv region. Two trucks and a retail establishment were also damaged, Head of Kyiv Regional Military Administration Tymur Tkachenko reported.

"A man born in 1974 was killed in an enemy attack in Bila Tserkva district. A fire broke out in a parking lot. It has been extinguished. Two trucks were damaged. In addition, a retail establishment sustained damage. Emergency response teams continue working at the scene," he wrote on Telegram on Wednesday morning.