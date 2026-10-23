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Russian drones attack railway infrastructure in Poltava - regional administration

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Russian drones attack railway infrastructure in Poltava - regional administration
Photo: https://t.me/poltavskaOVA

Russian drones attacked a railway infrastructure facility in Poltava late on Thursday evening, with no casualties or injuries reported initially, acting head of the Poltava Regional Military Administration Vitaliy Diakivnych said on Telegram.

"Enemy UAVs attacked a railway infrastructure facility in Poltava. Preliminary reports indicate no casualties or injuries. Information is being clarified," he wrote.

Relevant services are working at the site, while specialists are assessing possible damage and checking the impact of the strike on train operations.

#railway #poltava #attack
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