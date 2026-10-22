Russian drones hit TV and radio company, energy facility in Poltava region - regional administration

Russian drones attacked a private TV and radio company and an energy infrastructure facility in Poltava region overnight on Thursday, Poltava Regional Military Administration head Vitaliy Diakivnych has said.
"In Kremenchuk, an enemy UAV attacked the building of a private TV and radio company. A fire broke out," he wrote on Telegram.
According to preliminary data, no one was hurt. The information is being clarified.
"A UAV hit on an energy infrastructure facility was recorded in Kremenchuk district. Preliminarily, there were no casualties," Diakivnych reported.