Latest news Press centre
Subscription

Sections

Stories

For clients

About agency Products & Services Press centre Careers Contacts
Facts

Ukrainian banks' cash exchange rates on 23/09/26

1 min read
Add as source
Region   USD1 EUR1
    Purchase Sale Purchase Sale
  Minimum 44.35 44.95 50.70 51.55
Kyiv Maximum 44.65 45.12 51.15 51.90
  Average 44.50 45.01 51.00 51.68
  Minimum 44.55 45.05 50.90 51.70
Odesa Maximum 44.80 45.15 51.40 51.90
  Average 44.69 45.09 51.16 51.80
  Minimum 44.50 44.94 51.01 51.65
Lviv Maximum 44.83 45.20 51.40 51.90
  Average 44.62 45.06 51.19 51.79
  Minimum 44.30 44.87 50.95 51.55
Kharkiv Maximum 44.70 45.15 51.25 51.95
  Average 44.53 45.02 51.10 51.74

©Source: Interfax-Ukraine

#exchange #rates #cash
Add as source
Read news in the official Telegram channel Add «Interfax-Ukraine» as a preferred source in Google

IMPORTANT