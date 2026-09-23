Ukrainian banks' cash exchange rates on 23/09/26

|Region
|USD1
|EUR1
|Purchase
|Sale
|Purchase
|Sale
|Minimum
|44.35
|44.95
|50.70
|51.55
|Kyiv
|Maximum
|44.65
|45.12
|51.15
|51.90
|Average
|44.50
|45.01
|51.00
|51.68
|Minimum
|44.55
|45.05
|50.90
|51.70
|Odesa
|Maximum
|44.80
|45.15
|51.40
|51.90
|Average
|44.69
|45.09
|51.16
|51.80
|Minimum
|44.50
|44.94
|51.01
|51.65
|Lviv
|Maximum
|44.83
|45.20
|51.40
|51.90
|Average
|44.62
|45.06
|51.19
|51.79
|Minimum
|44.30
|44.87
|50.95
|51.55
|Kharkiv
|Maximum
|44.70
|45.15
|51.25
|51.95
|Average
|44.53
|45.02
|51.10
|51.74
©Source: Interfax-Ukraine