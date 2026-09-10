Zelenskyy: There are currently 21 Ukrainian pilots training in Canada

As of today, 21 Ukrainian pilots are undergoing training in Canada, which will significantly strengthen our combat aviation capabilities, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said.
"Here in Canada, the training of our pilots is underway. Twenty-one Ukrainians are training. And this will be a significant boost, along with other countries that are training our personnel for combat aviation at various stages," Zelenskyy said at a press conference with Canadian Prime Minister Mark Carney on Thursday.