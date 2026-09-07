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Sybiha calls Putin's claim of Sviatohirsk occupation a lie

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Sybiha calls Putin's claim of Sviatohirsk occupation a lie

Russian authorities should verify the accuracy of battlefield reports before Kremlin leader Vladimir Putin makes them public, Foreign Minister Andriy Sybiha said.

"Moscow should verify the accuracy of its battlefield reports before Putin makes them public," Sybiha wrote on X.

A week ago, Putin claimed Sviatohirsk was under Russian occupation, Sybiha said.

"Today, @ab3army and Brigadier General Andriy Biletsky posted a video from Sviatohirsk. Conclusion: Putin lies as easily as he breathes," Ukraine's foreign minister said.

#statement #sviatohirsk #mfa
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