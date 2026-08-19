Russian attack on Zaporizhia region kills 2, injures 10

Russian troops carried out over 1,000 strikes on 52 settlements in Zaporizhia region as of Wednesday morning, killing two people and injuring 10 others, Zaporizhia Regional Military Administration head Ivan Fedorov said.
"In total, over the course of the day, Russian forces launched 1,019 strikes on 52 settlements in Zaporizhia region. Two people were killed, and 10 more were injured as a result of Russian attacks on Zaporizhia and Zaporizhia district," he wrote on Telegram.
Fedorov said that Russian troops carried out 19 airstrikes on Komyshuvakha, Novomykolaivka, Tavriiske, Yuliivka, Zaporozhets, Barvynivka, Svitla Dolyna, Orikhiv, Soniachne, Vasynivka, Chervony Yar, Omelnyk, and Chervona Krynytsia.
He added that 717 drones of various modifications (mostly FPV) attacked Zaporizhia, Komyshuvakha, Kushuhum, Ternuvate, Novoiakovlivka, Veselianka, Richne, Rozumivka, Yasna Poliana, Maksymivka, Stepne, Helendzhyk, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Scherbaky, Orikhiv, Zaliznychne, Novoandriivka, Preobrazhenka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Charivne, Novoselivka, Huliaipilske, Hirke, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Verkhnia Tersa, Vozdvyzhivka, Tsvitkove, Kosivtseve, Nove Zaporizhia, Mykilske, Rivne, Prydorozhnye, Chervona Krynytsia, Dobropillia, and Pryluka.
In addition, seven MLRS strikes were recorded targeting Pavlivka, Zaliznychne, Vozdvyzhivka, Tsvitkove, and Hirke, while 276 artillery strikes hit Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Scherbaky, Zaliznychne, Novoandriivka, Preobrazhenka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Charivne, Novoselivka, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Dobropillia, Pryluka, Tsvitkove, Kosivtseve, and Nove Zaporizhia.
Furthermore, 192 reports were received regarding damage to housing, vehicles, and infrastructure facilities.