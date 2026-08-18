Russian attacks kill 2, injure 4 in Zaporizhia region in past day – official

Two people were killed and four others injured as a result of Russian attacks on 59 settlements across the Zaporizhia region over the past day, reported Head of Zaporizhia Regional Military Administration Ivan Fedorov.
"We received 73 reports of damage to housing, vehicles, and infrastructure facilities," the statement released on Telegram reads.
Specifically, Russia launched 23 airstrikes on Kushuhum, Tavriyske, Zirnytsia, Yuliivka, Zelena Dibrova, Svitla Dolyna, Maryanivka, Orikhiv, Preobrazhenka, Svoboda, Chervona Krynytsia, Mykilske, Vasynivka, Myrivka, Hirke, Voskresenka, and Nove Zaporizhia.
Another 812 drones of various modifications, mostly FPVs, attacked Zaporizhia and several settlements in the region.
In addition, four strikes from multiple launch rocket systems were recorded targeting Malokaterynivka, Vozdvyzhivka, and Tsvitkove.
A total of 319 artillery strikes hit Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Maly Sherbaky, Zaliznychne, Novoandriivka, Preobrazhenka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohirya, Charivne, Novoselivka, Huliaipilske, Staroukrainka, Svyatopetrivka, Dobropillya, Pryluky, Tsvitkove, Kosivtseve, and Nove Zaporizhia.