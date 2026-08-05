Зеленський – Рютте: Україна працює з партнерами над постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від російських ударів

Україна працює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від російських ударів по цивільних об'єктах і людях, заявив президент України Володимир Зеленський після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Максимально працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від таких неадекватних російських ударів просто по життю, по людях і по цивільних об'єктах", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, під час розмови з генсеком НАТО сторони скоординували роботу щодо країн, які мають необхідні ракети та можуть допомогти Україні.

"Марк добре поінформований про загрози, і ми скоординували нашу активність щодо країн, які мають необхідні ракети й спроможність допомогти. Важливо прибрати всю бюрократію та ухвалити потрібні політичні рішення", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що від рішучості партнерів у Європі та США залежать життя українців.

Він подякував Рютте за готовність шукати можливості та працювати з Україною для необхідних поставок.