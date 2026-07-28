Russians attack Zaporizhia region, injuring 14 people, incl three children

By Tuesday morning, Russian troops had launched more than 1,000 strikes on 49 settlements in Zaporizhia region, injuring 14 people, including three children, reported Ivan Fedorov, head of the Ukrainian Army.

"In just one day, the occupiers launched 1,107 strikes on 49 settlements in Zaporizhia region. Fourteen people, including three children, were wounded as a result of enemy strikes on Zaporizhia and Zaporizhia district," he wrote on Telegram.

Fedorov noted that Russian troops carried out 16 airstrikes on Zaporizhia, Veselyanka, Tavriyske, Zalyvne, Yulyivka, Samyilivka, Zhovta Krucha, Lystivka, Mykilske, Chervonyi Yar, Preobrazhenka, Omelnyk, Shyroke, Soniachne, and Dolynka.

According to him, 824 UAVs of various modifications (primarily FPV) attacked Zaporizhia, Kushuhum, Novo-Mykolaivka, Soniachne, Rozumovka, Kanivske, Richne, Novo-Yakovlivka, Novo-Oleksandrivka, Kupriyanivka, Myroliubivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepne, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Scherbaky, Orikhiv, Zaliznychne, Scherbaky, Novo-Danylivka, Novo-Andriyivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohirya, Huliaipole, Vozdvyzhivka, Hirke, Dobropillia, Staroukrayinka, Svyatopetrivka, Tsvetkove, Novoselivka, Kosivtseve, Verkhnia Tersa, and Luhivske.

Four MLRS attacks were also recorded in Lukyanivske and MalaTokmachka, while 263 artillery strikes hit Richne, Veselyanka, Novo-Yakovlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepne, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Scherbaky, Orikhv, Zaliznychne, Scherbaky, Novo-Danylivka, Novo-Andriyivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Svyatopetrivka, Dobropillia, Tsvetkove, Huliaipole, Staroukrayinka, Luhivskee, Novoselivka, Hirke, Verkhnia Tersa, Vozdvyzhivka, and Kosivtseve.

In addition, 161 reports of damage to infrastructure, housing, and vehicles were received.