Latest news Press centre
Subscription

Sections

Hot Stories

For clients

About agency Products & Services Press centre Careers Contacts
Facts

Ukrainian Defense Forces strike military facility in Kirov, oil depot in Russia

1 min read
Add as source
Ukrainian Defense Forces strike military facility in Kirov, oil depot in Russia

Ukrainian Defense Forces struck a military facility in Kirov and an oil facility in Russia, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy announced.

"Today, Ukraine’s Defense Forces struck one of the key military enterprises in Russia’s Kirov. It supplies components for the occupier’s aircraft and missile systems, which are used, in particular, in the massive attacks against our cities and communities. I thank our warriors for their precision. Our response is entirely justified," the Ukrainian president wrote on Telegram on Friday.

#strike #defense_forces
Read news in the official Telegram channel Add «Interfax-Ukraine» as a preferred source in Google

IMPORTANT