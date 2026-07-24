Ukrainian Defense Forces strike military facility in Kirov, oil depot in Russia

Ukrainian Defense Forces struck a military facility in Kirov and an oil facility in Russia, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy announced.
"Today, Ukraine’s Defense Forces struck one of the key military enterprises in Russia’s Kirov. It supplies components for the occupier’s aircraft and missile systems, which are used, in particular, in the massive attacks against our cities and communities. I thank our warriors for their precision. Our response is entirely justified," the Ukrainian president wrote on Telegram on Friday.