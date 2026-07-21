У Білогородці на Київщині 19 липня згорів склад з гуманітарною допомогою ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ, міжнародна організація системи ООН, яка є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей, заявила про пошкодження складу та знищення життєво важливих гуманітарних вантажів у Білогородці (Київська обл.) 19 липня через російські обстріли.
"19 липня склад у Білогородці, що працює за контрактом з ЮНІСЕФ, був серйозно пошкоджений внаслідок атак російських збройних сил, в результаті яких було знищено гуманітарні постачання для дітей та сімей, постраждалих від війни в Україні.", – йдеться у повідомленні ЮНІСЕФ на сайті у вівторок.
Повідомляється, що оцінка ураження триває. На момент нападу на складі знаходилося понад 106 тис товарів оціночною вартістю $3,9 млн. Зокрема генератори, питна вода, гігієнічні набори та резервуари для зберігання води, які є критично важливими для реагування ЮНІСЕФ в Україні, особливо для дітей та сімей у прифронтових районах та на майбутню зиму.
"Продовження атак також порушує гуманітарну допомогу. Пошкодження гуманітарних складів та напади на гуманітарних працівників перешкоджають наданню життєво важливої підтримки дітям та сім'ям, які постраждали від війни. Ці напади мають припинитися. Діти та гуманітарні установи мають бути захищені. Понад усе, дітям в Україні потрібен тривалий мир", – наголосили в ЮНІСЕФ.
Як повідомлялось, російський ракетний обстріл в ніч на неділю зруйнував один з найбільших логістичних комплексів сів під Києвом – Amtel площею 100,2 тис. кв. м у Бучанському районі.
Інвестгрупа Dragon Capital у травні 2021 року повідомила про завершення угоди з придбання офісно-логістичного комплексу "Амтел" (ТОВ "Міжнародна логістична компанія", с.Білогородка, Київська область) площею 100,208 тис. кв.м у міжнародної девелоперської компанії Amtel Properties. Наприкінці 2023 року Антимонопольний комітет дозволив продаж цього комплексу ТОВ "Гістіон" (Херсон).