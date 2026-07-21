У Білогородці на Київщині 19 липня згорів склад з гуманітарною допомогою ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ, міжнародна організація системи ООН, яка є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей, заявила про пошкодження складу та знищення життєво важливих гуманітарних вантажів у Білогородці (Київська обл.) 19 липня через російські обстріли.

"19 липня склад у Білогородці, що працює за контрактом з ЮНІСЕФ, був серйозно пошкоджений внаслідок атак російських збройних сил, в результаті яких було знищено гуманітарні постачання для дітей та сімей, постраждалих від війни в Україні.", – йдеться у повідомленні ЮНІСЕФ на сайті у вівторок.

Повідомляється, що оцінка ураження триває. На момент нападу на складі знаходилося понад 106 тис товарів оціночною вартістю $3,9 млн. Зокрема генератори, питна вода, гігієнічні набори та резервуари для зберігання води, які є критично важливими для реагування ЮНІСЕФ в Україні, особливо для дітей та сімей у прифронтових районах та на майбутню зиму.

"Продовження атак також порушує гуманітарну допомогу. Пошкодження гуманітарних складів та напади на гуманітарних працівників перешкоджають наданню життєво важливої ​​підтримки дітям та сім'ям, які постраждали від війни. Ці напади мають припинитися. Діти та гуманітарні установи мають бути захищені. Понад усе, дітям в Україні потрібен тривалий мир", – наголосили в ЮНІСЕФ.

Як повідомлялось, російський ракетний обстріл в ніч на неділю зруйнував один з найбільших логістичних комплексів сів під Києвом – Amtel площею 100,2 тис. кв. м у Бучанському районі.

Інвестгрупа Dragon Capital у травні 2021 року повідомила про завершення угоди з придбання офісно-логістичного комплексу "Амтел" (ТОВ "Міжнародна логістична компанія", с.Білогородка, Київська область) площею 100,208 тис. кв.м у міжнародної девелоперської компанії Amtel Properties. Наприкінці 2023 року Антимонопольний комітет дозволив продаж цього комплексу ТОВ "Гістіон" (Херсон).