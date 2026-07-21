Russians attack Zaporizhia region: one killed, 16 wounded

By Tuesday morning, Russian troops had launched more than 1,000 strikes on 54 settlements in Zaporizhia region, killing one person and wounding 16 others, reported Regional Military Administration chief Ivan Fedorov.
"In just one day, the occupiers launched 1,028 strikes on 54 settlements in Zaporizhia region. One person was killed and another 16 were wounded as a result of enemy strikes on Zaporizhia and Zaporizhia region," he wrote on Telegram.
Fedorov noted that Russian troops carried out 31 air strikes on Zaporizhia, Nov-Mykolaivka, Mykhailivske, Novorozivka, Zirnytsia, Zapasne, Odarivka, Danylivka, Liubytske, Barvynivka, Sofiyivka, Sorochyne, Orikhove, Svoboda, Nikolske, Chervona Krynytsia, Vesele, Novoselivka, Chervony Yar, and Preobrazhenka.
He added that 713 UAVs of various modifications (primarily FPV) attacked Zaporizhia, Kushuhum, Kamyshevakha, Richne, Hryhorivka, Veselyanka, Belenke, Rozumovka, Yasna Polyana, Ternovate, Stepnohirsk, Prymorske, Stepne, Pavlivka, Mali Scherbaky, Lukyanivske, Orikhiv, Zaliznychne, Scherbaky, Novo-Danylivka, Novo-Andriyivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Huliai-Pole, Vozdvyzhivka, Rybne, Hirke, Novoselivka, Dobropillia, Pryluky, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Tsvetkove, Preobrazhenka, Novoselivka, Kosovtseve, Nove Zaporizhia, and Verkhnia Tersa.
Three MLRS attacks were also recorded in Dobropillia and Charivne, while 281 artillery strikes hit Hryhorivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepne, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Scherbaky, Zaliznychne, Scherbaky, Novo-Danylivka, Novo-Andriyivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohirya, Sviatopetrivka, Dobropillia, Pryluky, Rybne, Tsvetkove, Hirke, Huliai-Pole, and Staroukrainka.
In addition, 206 reports of damage to infrastructure, housing, vehicles, and outbuildings were received.